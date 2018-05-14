Makine Sektörü Konya Endüstri Zirvesi’nde buluştu

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) iş birliği ile Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve 4 gün süren KONMAK 2018 Konya Endüsti Zirvesi sona erdi. Metal işleme makinelerinden sac işlemeye, istifleme teknolojilerinden otomasyona kadar geniş ürün profilinin sergilendiği fuarda; 4 salonda, 199 stand ile imalatçı ve ithalatçı firmalar makine ve makine donanımları ile üretim süreçlerine ilişkin yenilikler ve teknolojik gelişmeleri yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerle buluşturdu.

Konya Endüstri Zirvesi’ni değerlendiren Makina İmalatçıları Birliği Başkan Yardımdısı Ender Yılmaz, özellikle Anadolu’nun üretim üssü Konya’da böyle bir fuar düzenlemenin önemine değindi. Fuara katılan firmaların önemli satışlar yaptığını ve yeni iş bağlantıları kurduğunu belirten Yılmaz, Dünya’da artık konveksiyonel tezgahların yerini Endüstri 4.0’a bırakmaya başladığını söyledi.

"Endüstri 4.0’ın neresindeyiz?"

2011 yılında Almanya Hannover’de başlayan Endüstri 4.0 akımının bugün tüm dünyayı arkasından sürükleyen çok güçlü bir rüzgara dönüştüğünü ifade eden Yılmaz, "Burada önemli olan şu: Endüstri 4.0’ın neresinde olacağımız? Kendi ürünlerimizi endüstri 4.0’a ne kadar uygun yapıyoruz? Endüstri 4.0’ın hangi boyutunda üretimimizi gerçekleştiriyoruz? Sadece kendi üretimimizi Endüstri 4.0 olarak gerçekleştirdiğimizde ve otomasyon hattığımızı kurduğumuzda bu yetmeyecektir. Çünkü gelecekte bunu pazarlayacak alanlarda da bizim ürünlerimizin Endüstri 4.0’a uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu çok kritik bir noktadır. Üzerinde çalışılması gereken bir noktadır" dedi.

Ara değil 'aranan eleman'

Sektörün en önemli ihtiyacının nitelikli ara eleman ihtiyacı olduğunu söyleyen ve mesleki ve teknik eğitime önem veren ülkelerin her yönüyle geliştiğini, sanayileştiğini kaydeden Yılmaz, "Günümüzde mesleki eğitim alan gençler artık ara eleman değil ‘aranan eleman’ statüsündedir. Özellikle yüksek katma değerli üretime geçme noktasında, nitelikli insan gücünün ve eğitimin önemi ortadadır. Bizler MİB meslek sahibi çocukların yetişip sanayiye kazandırılması adına gerekli çalışmaları titizlikle yürüterek, bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları almaktayız.Tüm sanayicilerin de bu anlayışla hareket edip, okul-sanayi iş birliğini artırma çalışmalarına destek vererek, ülkemizin geleceğine katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.