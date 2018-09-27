Makine sektörünün buluşma noktası MAKTEK Avrasya 2 Ekim'de başlıyor

Makine sektörünün en büyük buluşmalarından MAKTEK Avrasya'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) iş birliğiyle 2-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuar İstanbul'da toplam 124 bin metrekare alanda, 70 ülkeden 60 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.

Fuarı değerlendiren Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan, fuarda teknoloji ve tasarımda gelinen son noktanın sektör temsilcilerinin beğenisine sunulacağını ifade etti.

"Makine üreticileri olarak her fırsatta ‘yerli ve milli makine' olgusuna vurgu yapıyoruz"

MİB Başkanı Ahmet Özkayan, yaptığı açıklamada, makine imalat sanayinde bir değişim yaşandığını söyleyerek, "İmalat sanayinde yaşanan değişim, toplumu da dönüştürecek. Makine üreticileri olarak her fırsatta ‘yerli ve milli makine' olgusuna vurgu yapıyoruz. Ülke olarak yeniliklerin uzağında kalmadan, endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi gelişmeleri yakından takip ederek, tasarıma odaklanarak, Ar-Ge'ye yatırım yaparak, daha fazla üreterek, büyümek ve ihracat yapmak zorundayız. Sektör olarak dünyada yaşanan değişimin dışında kalamayız" dedi.

"Teşvik, destek ve koruma önlemleri artarak sürmeli"

MAKTEK Avrasya'nın tüm sektörü buluşturan, en yeni ürünlerin, son teknoloji ile üretilmiş makinelerin sergilendiği çok önemli bir fuar olduğunu söyleyen Özkayan, makine imalat sanayinin son 15 yılda öneminin anlaşıldığını belirtti.

Özkayan, son aylarda ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen devlet tarafından yapılan teşvik, destek ve koruma önlemlerinin artarak sürmesinin sektör açısından son derece önemli olduğunu kaydederek, "Çok iyi yerli üreticilerimiz var ve yerli sanayimiz çok iyi gelişti. Bu yüzden de yerli fabrikaları büyütmemiz gerekiyor, bu da böyle desteklerle olur. Desteklerin kalıcı olması ve artarak devam etmesi gerekir. Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim anlayışının yaygınlaşması ve üreticilerin rekabet gücünün daha da artması için bu tür çalışmaların devlet desteği ile kararlı bir şekilde sürdürülmesi önemlidir" dedi.

"Yeni iş yapma anlayışı beraberinde değişim getiriyor"

Takım tezgahları sektörünün de makine imalatının çekirdek sektörü olduğuna dikkat çeken Özkayan; özellikle, ileri teknolojiye sahip parça ve makine imalatlarında takım tezgahlarının kilit rol oynadığını ve üretim yeteneğinin sınırlarını belirlediğini ifade ederek, "Son 5 yıldır makine sektörünün de gündeminde olan Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti kavramları ile makine imalat sektöründe yeni iş yapma anlayışının doğmaya başladı. İmalat sektörünü dönüşüme zorlayan Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti, beraberinde yapay zeka uygulamalarını da gerekli hale getirdi. Bu süreç, birbiriyle iletişim halinde olan ve senkronize çalışan, akıllı makineleri karşımıza çıkarıyor. Üretim süreçlerini yüksek teknolojiyle şekillendirme ve makinelerin, insanlarla etkileşimini ön plana çıkaran Endüstri 4.0 ile entegrasyonu, akıllı fabrikalarla birlikte gelecekte adından çok daha fazla söz ettirecek. Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni iş yapma anlayışının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını sağlayabilecek eğitim ve öğretim sistemi için de değişiklik gerekecek" şeklinde konuştu.

"Dünya genelinde makineye talep arttı"

Yeni proje yatırımlarının başlaması ile birlikte, dünya genelinde makineye olan talebin artmaya başladığını da belirten Özkayan, makine imalat sanayi verilerini de değinerek, ilk altı aylık verilere göre sektörün 2018 yıl sonu ihracatının 16 milyar dolar ile yüzde 18, ithalatının 27 milyar dolar ile yüzde 8, imalatın 27 milyar dolar ile yüzde 6 ve makine satışının da 38 milyar dolar ile yüzde 3 seviyelerinde artmasının beklendiğini bildirdi.

Özkayan, takım tezgâhları sektörü verileri incelendiğinde ise ilk 6 aylık verilere göre 2018 yılsonu ihracatının 650 milyon dolar ile yüzde 27, ithalatın 1,22 milyar dolar ile yüzde 22, imalatın 870 milyon dolar ile yüzde 18 ve satışların da 1,47 milyar dolar ile yüzde 18 seviyelerinde artmasının öngörüldüğünü söyledi.