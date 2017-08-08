Makron’un eşi 'First lady' unvanını almayacak

Fransa Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Brigitte Macron’nun unvanının değişme önerisine yönelik, Brigitte’ın unvanının değiştirilmeyeceği ve özel bütçe tanınmayacağı bildirildi.

Önümüzdeki günlerde Macron’un eşinin konumunu açıklığa kavuşturmak için "şeffaflık sözleşmesi" yayınlanacak. Macron, seçim kampanyası sırasında ikiyüzlülüğü sona erdirmek için karısının rolünü açıklığa kavuşturacağına söz vermişti fakat Macron iktidarı ele geçirmesinin ardından eşinin “first lady” konumunu incelemek için bir çalışma kurulu oluşturmak oldu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde First Lady statüsüne yeni ayrıcalıklar getirilmesi önerisine karşı bir internet kampanyasında imza toplanmıştı.