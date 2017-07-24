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Makukula’ya olan 6.5 milyon TL’lik borç için 685 TL toplandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor’un, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında forma giyen Ariza Makukula’ya olan 6.5 milyon TL’lik borcu için sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyasında, bir gün içerisinde 685 TL toplandı.Yardım yapanların ismi kamuoyuyla paylaşılırken, siyah-beyazlıların borcunu ödeyemediği takdirde lige eksi 9 puanla başlayabileceği öğrenildi.

Makukulaya olan 6.5 milyon TLlik borç için 685 TL toplandı

24 Temmuz 2017 20:04

Son dönemlerde sıkıntılı günler geçiren Manisaspor, henüz lige başlamadan puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldı. Kulübün, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında siyah-beyazlı formasını giyen Portekizli oyuncu Ariza Makukula’ya olan 6.5 milyon TL’lik borcunu ödemediği takdirde lige eksi 9 puanla başlama ihtimali olması, taraftarları da endişelendirdi. Sosyal medya üzerinden 23 Temmuz 2017 tarihinde (dün) “#ManisasporDestekİstiyor” adı altında kampanya başlatan taraftarlara Manisaspor Kulübü de destek vererek, bankadan yardım hesabı açtı. Manisaspor Kulübü, bir gün içerisinde “#ManisasporDestekİstiyor” kampanyası kapsamında toplanan yardım miktarıyla ilgili olarak, basın bürolarına bilgilendirme yazısı yolladı. Açılan hesaba toplamda 12 kişi, en fazla 500 TL, en azı ise 1 TL olan toplam 685 TL’lik yardım yapıldığı bildirildi. Yardım yapanların isimlerinin de yer aldığı açıklamada, “#ManisasporDestekİstiyor’ kampanyası dahilinde imkanları ölçüsünde elini taşın altına koyan taraftarlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
Manisaspor Kulüp Başkanı Abdullah Mergen, Makukula için geçtiğimiz haftalarda 70 bin Euro kadar bir ödeme yaptıklarını, ancak bunun yeterli olmadığını ve destek göremediklerini söyledi. Kulübe gelen gelirlerin belli olduğunu aktaran Mergen, “Makukula’ya olan borcumuzdan en azından bir miktarını ödeyip 15 gün içerisinde evraklarını teslim etmemiz gerekiyor. Sürekli bir borç ödüyoruz. Aynı zamanda lig için yeni bir takım kuruyoruz. Sanayici ve iş adamlarımızdan ve belediyelerimizden destek bekliyoruz. Manisaspor için herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

Önder Aydın 

 


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