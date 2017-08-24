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Makyaj masrafı şaşırttı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 3 aylık makyaj masrafının 26 bin euro olduğu açıklandı.

Makyaj masrafı şaşırttı

24 Ağustos 2017 16:57

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ilk 3 aylık makyaj faturası ortaya çıktı. Fransız cumhurbaşkanının 3 aylık faturasının 26 bin euro olduğu öğrenildi. Macron’un makyajcısı Natacha M., Macron’un ilk 3 aylık cumhurbaşkanlığı görevi süresince yaptığı makyajın faturasını Elysee Sarayına ulaştırdı. Toplamda 26 bin euro eden, biri 10 bin diğeri 16 bin euroluk 2 faturanın önceki cumhurbaşkanlarının makyaj masraflarına nazaran daha uygun olduğu öğrenildi. Macron’un selefi Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde kontratlı olan makyajcısının ayda 6 bin euro, kuaförünün ise ayda 10 bin euro maaş aldığı açıklanmıştı.

Öte yandan, Macron’un kuaför masrafı ise henüz bildirilmedi.

Özlem Kaplan

Etiketler: Emmanuel Macron, makyaj


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