Yürütücü firmanın yetkilileri stadının yüzde 90’lık bölümü tamamladıklarını, çatı kaplamasının ardından tribün, boya ve cam takma işlerine başlayacakları ifade etti. Üst bölümü tamamen demir bir ağla kaplanan stat, kuş yuvası şeklini alırken, yetkililer bu görüntünün daha sonra kayısı görünümüne döneceği belirtildi.

-Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapması bekleniyor

Tüm planların liglerin ikinci yarısına göre ayarlandığı Malatya Arena’da çevre düzenlemesi için ise Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapımına başlamasının beklendiği ifade ediliyor. İçerisinde Malatya Arena Stadı ile birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu Hizmet Binası, atletizm pisti, iki adet çim saha ve tam teşekkülü bir tenis kortunun bulunduğu alana giden yolların bozuk olmasının yüklenici firmanın çevre düzenlemesi yapmasına engel teşkil ettiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinden gerekli hassasiyeti beklediklerini ifade eden Malatya Arena Stadı yüklenici firması yetkilileri, şuan anki çalışmalar esnasında yol noktasında sıkıntılarının bulunduğu kaydetti. İnönü Üniversitesi yerleşkesi karşısında bulunan ve kullanılmayan tali yol, Malatya Arena Stadı’na ulaşım için kullanılan tek yol olduğu vurgulandı.

Mehmet Türel