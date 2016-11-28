Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Malatya Büyükşehir Ayyıldız Ampute’den 11-0’lık galibiyet

Malatya Büyükşehir Ayyıldız Ampute’den 11-0’lık galibiyet

Malatya Büyükşehir Ampute Takımı deplasmanda Batman Ampute Takımını 11-0 mağlup etti.

Malatya Büyükşehir Ayyıldız Amputeden 11-0lık galibiyet

28 Kasım 2016 14:27

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine katıldıktan sonra üçüncü maçına çıkan Büyükşehir Ampute takımı, deplasmanda karşılaştığı Batman Engelliler Takımını 11-0 mağlup etti.

Malatya temsilcisinin Ligdeki iyi gidişatı devam ediyor. Ligin ilk maçında evinde Denizli temsilcisini yenip lige 3 puanla başlayan Büyükşehir Ampute, ikinci hafta ise sahasında Adana Ampute’yi 7 - 0 yenmişti.
Batman Engelliler Takımı karşısında farka giden Büyükşehir’in gollerini Ramazan Kılıçkol (4), Metin Yıldırım (2), İsmail Toydaş(2), Zülfücan Derinpınar (2) ve Muhammed Şahin kaydetti.

Malatya Büyükşehir Amupute Takımı antrenörü Suat Canlı yaptığı açıklamada deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligin 3 haftasını da galibiyetle kapattıklarını kaydeden Canlı, “Malatya Büyükeşir bünyesine geçtikten sonra gücümüze güç kattık. Sezonun üçüncü maçına Batman deplasmanında çıktık. Rakibimiz karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyduk ve 3’te 3 yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf biz olacağız” dedi. 

Mehmet Türel


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç