Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine katıldıktan sonra üçüncü maçına çıkan Büyükşehir Ampute takımı, deplasmanda karşılaştığı Batman Engelliler Takımını 11-0 mağlup etti.

Malatya temsilcisinin Ligdeki iyi gidişatı devam ediyor. Ligin ilk maçında evinde Denizli temsilcisini yenip lige 3 puanla başlayan Büyükşehir Ampute, ikinci hafta ise sahasında Adana Ampute’yi 7 - 0 yenmişti.

Batman Engelliler Takımı karşısında farka giden Büyükşehir’in gollerini Ramazan Kılıçkol (4), Metin Yıldırım (2), İsmail Toydaş(2), Zülfücan Derinpınar (2) ve Muhammed Şahin kaydetti.

Malatya Büyükşehir Amupute Takımı antrenörü Suat Canlı yaptığı açıklamada deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligin 3 haftasını da galibiyetle kapattıklarını kaydeden Canlı, “Malatya Büyükeşir bünyesine geçtikten sonra gücümüze güç kattık. Sezonun üçüncü maçına Batman deplasmanında çıktık. Rakibimiz karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyduk ve 3’te 3 yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf biz olacağız” dedi.

Mehmet Türel