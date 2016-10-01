Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan festivalin Malatya Valiliği tarafından festivale 1 ay gibi bir zaman kala alınan ani bir kararla festivalin iptal edildiği belirtildi. İptalin gerekçesi ile ilgili bir açıklama yapılmazken, kısa bir süre önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Malatya Vali yardımcıları Ömer Dağdeviren ve Bülent Güven’in Malatya Uluslararası Film Festivali’nin organizasyonunda görev aldıkları biliniyordu. Öte yandan, katıldığı bir televizyon programında konu ile ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, “Malatya Film Festivali’nin bu yıl 7.si düzenlenecekti. Bugün öğrendik ki festival iptal edilmiş. Malatya Film Festivalini niye yasaklarsın? Allah aşkına bunun FETÖ’yle mücadelede ne ilgisi var?” ifadelerine yer verdi.

Festival Malatya Valiliği’nin koordinasyonunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Malatya Kayısı Araştırma-Geliştirme ve Tanıtma Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve İnönü Üniversitesi’nin destekleri ile bu yıl yedincisi düzenlenecekti. hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan festival için film başvuruları başlamış ve yarışacak filmler de belli olmuştu. Malatya Film Festivali’nin resmi web sitesinde duyurular yapılmış ve bu yıl ki festivalde Halil Ergün ve Hülya Darcan’ın “Onur Ödülü”ne değer görüldüğü açıklanmıştı. Festivalde Emek Ödülü ise bu yıl Yeşilçam’ın sesi Belkıs Özener’e verilecekti.