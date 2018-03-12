Diğer
Kategoriler

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

Malatya'dan İstanbul'a gidecek olan yolcu uçağına binen 2 kaçak yolcu gözaltına alındı.

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

12 Mart 2018 02:01

Edinilen bilgilere göre Malatya Erhaç Havalimanından 21.50'de kalkması planlanan İstanbul uçağında yapılan sayımda 2 yolcu fazla çıkınca durum güvenlik güçlerine bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle uçaktaki tüm yolcular indirilerek kimlik ve bilet tespiti yapıldı.

Uçaktaki yolcu bagajlarıda indirilerek detaylı aramadan geçirilirken, yapılan kontrollerde 2 yolcunun uçağa biletsiz olarak bindikleri tespit edildi.
2 yolcunun güvenlik noktalarından nasıl geçtikleri bilinmezken, kaçak yolcular polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından uçak yaklaşık 2 saatlik rötarın ardından havalandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç