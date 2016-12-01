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Malatya merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Malatya merkezli 13 İlde 35 ayrı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.


01 Aralık 2016 22:20

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 3 ayrı soruşturma dosyası kapsamında bu sabah eş zamanlı olarak 13 ilde operasyon yapıldığı belirtildi.
Malatya merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Adana, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Muş ve Balıkesir'de 35 ayrı adreste yapılan aramalarda 26 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, Malatya


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