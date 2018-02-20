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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Malatya merkezli 14 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 15 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

20 Şubat 2018 13:45

 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Malatya merkezli Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme uygulaması ByLock’u kullandıkları belirlenen şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Malatya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Operasyonlarda ise çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği de öğrenildi. 

 

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