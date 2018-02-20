Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Malatya merkezli Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme uygulaması ByLock’u kullandıkları belirlenen şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Malatya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Operasyonlarda ise çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği de öğrenildi.