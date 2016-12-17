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Malatya polisi olası terör saldırılara karşı alarma geçti

Kayseri’deki terör saldırısının ardından Malatya’da da polis ekipleri olası saldırılara karşı teyakkuza geçti. Tüm ekiplerin çelik yelek giymesi istenirken, polis telsizinden yapılan bir anonsta kente gelme ihtimali üzerine 2 şüpheli araç plakası bildirildi.

Malatya polisi olası terör saldırılara karşı alarma geçti

17 Aralık 2016 14:41

Sabah saatlerinde Kayseri’de 13 şehidin verildiği bombalı saldırı sonrası Malatya’da da şehrin giriş ve çıkışlarında önlemler arttırıldı. Polis telsizinden tüm görevlilere yapılan anonsta, uygulama noktaları başta olmak üzere tüm görevli ekipleri çelik yelek giymeleri ve şüpheli araç ile şahıslar üzerinde dikkatli olmaları istendi. Bu arada yine polis telsizinden yapılan başka bir anonsta ise Malatya’ya gelme ihtimali üzerine 2 şüpheli araç plakası bildirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan 2 aracın görülmesi halinde duyarlı bir şekilde durdurularak uzman ekiplere bildirilmesi istendi. 

Etiketler: bombalı araç, emniyet, uyarı


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