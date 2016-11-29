Diğer
Kategoriler

Malatya polisinden uyuşturucu operasyonu

Malatya polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kilogram esrar maddesi ile metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Malatya polisinden uyuşturucu operasyonu

29 Kasım 2016 18:39

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda Ş.Y. ile M.A.K. isimli şüphelilerin yönetimindeki araçlarda yapılan aramalarda daralı olarak 30 kilogram 227 gram esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Aynı gün yapılan diğer bir operasyonda ise R.Y. isimli şüphelin kullandığı araçta yapılan aramalarda 986 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Her iki olayda da gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.Y ve Ş.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken M.A.K. isimli şüpheli ise Adli Kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç