Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda Ş.Y. ile M.A.K. isimli şüphelilerin yönetimindeki araçlarda yapılan aramalarda daralı olarak 30 kilogram 227 gram esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Aynı gün yapılan diğer bir operasyonda ise R.Y. isimli şüphelin kullandığı araçta yapılan aramalarda 986 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Her iki olayda da gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.Y ve Ş.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken M.A.K. isimli şüpheli ise Adli Kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.