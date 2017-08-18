Malatya Stadyumu Antalya maçına hazırlanıyor

Stadyumda Büyükşehir Belediyesi personelleri yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyor. Koridorlardaki yönlendirme tabelaları yerlerine asılırken, zeminle ilgili bakım çalışmaları da devam ediyor. Antalya maçında sadece geçici süreliğine 5 passolig kapası açmak suretiyle şimdilik kısmı açılış yaptırmayı planlayan yetkililer, soyunma odalarındaki 16 kişilik mobilya dolaplarını da 24’e çıkararak sorunu geçici süreliğine çözecek. Daha sonra ise liglere verilecek milli arada 1 ay gibi uzun bir zamanda Malatya Stadyumu’nda fikstür gereği maç oynanmayacak. Bu süre zarfında locaların bölünmesi başta olmak üzere diğer eksikler tamamlanmış olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Malatya’ya gönderdiği bir heyetle çalışmaları yerinde incelerken, gelişmeler günlük rapor ediliyor. Bir diğer yandan ise stat dışındaki yol ve çevre düzenleme işlerinde ise artık sona gelindi. Stada güneydoğu çıkışından verilecek alanda karayolları, dolgu işlemlerini büyük ölçüde tamamladı. Söz konusu güneydoğu çıkışı asfalt serimi için alt dolgu malzemesiyle kaplanırken, takımlar, VİP ve basın mensuplarının girişini sağlayacak batı yolunda ise büyükşehir belediyesi ekipleri çalışıyor. Bu alanda bağlantı yolunu 8 metreden 20 metreye çıkaracak belediye ekipleri bir yandan çevre yoluna paralel istinat duvarı, diğer yandan ise asfalt serimi için alt dolgu işleriyle uğraşıyor.

Mehmet Türel