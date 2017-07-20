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Malatya Valiliği askerlerin zehirlendiği iddiasına açıklama getirdi

Malatya’da dün akşam saatlerinde 20 askerin gıda zehirlenmesi iddiasıyla acile kaldırılmasının ardından Malatya Valiliğinden bugün konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yapılan muayenelerde herhangi bir gıda zehirlenmesi düşünülmemektedir” denildi.

Malatya Valiliği askerlerin zehirlendiği iddiasına açıklama getirdi

20 Temmuz 2017 17:45

Malatya’da dün akşam 22.30-00.00 saatleri arasında 20 askeri personelin karın ağrısı, mide bulantısı, kusma şikayeti ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine başvurmasıyla ilgili Malatya Valiliğinden bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün akşam 22.30-00.00 saatleri arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine 20 askeri personelin karın ağrısı, mide bulantısı, kusma şikayeti ile başvurduğu belirtilerek, rahatsızlanan askerlerden 13’ünün Çakmak Kışlasından, 6 askerin Altay Kışlasından, 1 askerin ise Kara Havacılık Hizmet Destek Biriminden geldiği ifade edildi.

Askerlerin genel durumlarının iyi olduğunun dile getirildiği açıklamada, “Askerlerin ilk muayenelerinin ardından müşahedeye alınarak gerekli tetkikleri yapılarak tedavilerine başlanılmıştır. Hastalara sıvı kaybından dolayı, sıvı desteği yapılarak medikal tedavi verilmiş, tahlil için numuneler alınmış olup, herhangi bir gıda zehirlenmesi düşünülmemektedir. Tedavilerinin ardından genel durumları düzelen hastalar 04.00 itibari ile taburcu edilmiştir” ifadelerine yer verildi.


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