Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''03.11.2016 günü Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşlarımız, saat 22.00 sularında ikametlerinde bulundukları sırada dışarıdan ağır ve kötü koku gelmesi şikayetiyle tıbbi yardım almak için hastanelere müracaat etmişlerdir. Olaydan etkilenen 37 vatandaşımız, karbonmonoksit zehirlenmesi tanısıyla yaklaşık 1.5 saat müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilmişlerdir” denildi.

Açıklamada olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtilerek, “Konu ile ilgili olarak bazı yerel ve yaygın basında yer alan haberlerde vatandaşlarımızın bir gaz kokusundan etkilendiği, çok sayıda vatandaşımızın hastanelere müracaat ettiği haber ve ihbarı ile ilgili olarak anında AFAD, Büyükşehir itfaiye ekibi, 186 doğalgaz ekiplerinin bölgeye geçerek çalışma yaptıkları, AFAD ekibi tarafından bölgede değişik noktalarda yapılan ölçümlerde ise herhangi bir kimyasal bulguya rastlanmadığı belirtilmiştir. Bahse konu gazın kanalizasyon havalandırmalarından sızan metan gazı veya bölgede bulunan hurdacılar ile vatandaşların halen katı yakıtla ısınması nedeniyle sobalarda yakılan katı veya likit maddelerden oluşan gazlardan oluşabileceği değerlendirilmiş olup, gerekli araştırma ve inceleme devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.