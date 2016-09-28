Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde kimliği belirlenemeyen kişilerce, Malatya ve Malatya dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bulunan iş adamları, vatandaşlar, esnaf Valilik makamı ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğü adına arandığı, değişik sebeplerle yardım talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Malatya ve Malatya dışındaki iş adamlarının, vatandaşların, esnafların, vali, vali yardımcıları veya kurum amirlerinin adı kullanarak yapılan yardım taleplerine itibar etmemeleri, konuyu hemen Valilik makamına veya emniyet birimlerine intikal ettirmeleri hususunda gerekli dikkat ve duyarlılığı göstermeleri rica olunur” denildi.