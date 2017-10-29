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Malatya’da 29 Ekim kutlamaları

Cumhuriyet’in kuruluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle CHP Malatya İl Teşkilatı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Malatyada 29 Ekim kutlamaları

29 Ekim 2017 14:54

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı önünde CHP İl teşkilatı tarafından çelenk sunma programı düzenlendi. CHP adına İl Başkanı Enver Kiraz Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirdi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam eden törende İl Başkanı Kiraz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Bayramını kutlayan Kiraz, "Ülke işgal edilmiş ve böylesine imkansız bir ortamda bir kişi ortaya çıkmış, o kişi: Mustafa Kemal Atatürk. ‘Ordu yok demişler’, ‘Kurulur’ demiş. ‘Para yok demişler’ ‘Bulunur’ demiş. ‘Düşman çok’ demişler, ‘Yenilir’ demiş. ‘Ya tam bağımsızlık, ya ölüm’ demiş ve ülkeyi 7 düvele karşı örgütleyerek kurtarmış. Ülkeyi kurtardıktan sonra da 29 Ekim 1923’de cumhuriyeti kurarak en büyük devrimi gerçekleştirmiş. Cumhuriyetimizin kurulmasında milyonlarca şehidimizin kanı var. Ben bütün şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum ve bize bu ülkeyi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu. 

Barış Türel
 

Etiketler: 29 ekim, Malatya

 

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