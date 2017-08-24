Malatya'da 300 yıllık el yazması kitap ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şahsın iş yerinde yapılan aramada 300 yıllık Arapça ibareli el yazması kitap ele geçirildi. Kitabın İl Kültür Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilen açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce tarihi eser kaçakçılığı olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen S.B. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada, 300 yıllık olduğu değerlendirilen kahverengi deri kaplama, Arapça ibareli el yazması kitap ele geçirilerek İl Kültür Müdürlüğüne teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şüpheli S.B. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet Suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.