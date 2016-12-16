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Malatya'da 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle 41 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Malatyada 41 köy yolu ulaşıma kapandı

16 Aralık 2016 18:02

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığından alınan son bilgilere göre, 41 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Kar yağışının başladığı günden itibaren toplam 514 mahalle yolu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılırken, sahada toplam 31 ekibin çalıştığı bildirildi.

Son durum itibariyle Akçadağ’da 11, Arapgir’de 8, Battalgazi’de 5, Doğanyol’da 1, Hekimhan’da 1, Kale’de 2, Pütürge’de 11 ve Yeşilyurt’ta 2 mahallenin yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Etiketler: 41 köy yolu, Malatya, ulaşıma kapandı, yoğun kar yağışı


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