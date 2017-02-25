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Malatya’da 43. izinsiz eylem, 43. gözaltı

Malatya’da kanun hükmünde kararname ile görevlerinden ihraç edilen KESK’li 4 eylemci, 43’üncü kez izinsiz eylem yapınca yine gözaltına alındı.

Malatyada 43. izinsiz eylem, 43. gözaltı

25 Şubat 2017 20:10

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) üyesi öğretmenler Umut Sertaç Ökdemir, Özkan Karataş ve Erdoğan Canpolat ile sağlıkçı Cengiz Uğurlu bugün de Yüzüncü Yıl Kavşağında eylem yapmak istedi. İzinsiz eylem yapmak isteyen KESK’lileri polis ekipleri dağılmaları yönünde uyardı. Ancak uyarıları dikkate almayan eylemciler basın açıklaması yapmaya devam edince polis 4 eylemciyi gözaltına aldı. İhraç edildikleri günden bu yana 43’üncü kez gözaltına alınan 4 isim haklarında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Cahit Özçelik

Etiketler: 43. gözaltı, izinsiz eylem, KESK, Malatya


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