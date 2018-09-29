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Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da 2 akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Destan Sokak'ta bir düğüne katılan ve akraba oldukları öğrenilen M.A.D. ile V.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada V.A.'yı (34) bacağından silahla vuran M.A.D. olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı V.A., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet boş kovan bulurken, kaçan M.A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hasan Eryılmaz   

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