Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi Yedigözönü mevkiinde, Ahmet Tomul sabah kalktığında kendisine ait 44 BB 689 plakalı pikabının çalındığını gördü. Hemen polisi arayan Ahmet Tomul aracını çalanların yakalanmasını için şikayetçi olurken polis ekipleri de çalıntı aracın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde de TOKİ’den gece çalınan bir yolcu minibüsü Hanımınçiftliği’nde terk edilmiş halde bulunmuştu. Bu olaydan sonra da benzeri çalıntı olayları yaşanmış ve araçlardan bazıları terk edilmiş olarak bulunmuştu.