Diğer
Kategoriler

Malatya’da baltalı ve silahlı kavga:5 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve baltalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Malatyada baltalı ve silahlı kavga:5 yaralı

11 Ağustos 2017 07:39

Olay Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi Tedaş mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, kayısı bahçesinde çalışan Nurettin A. (51), Fuat A.(16), Gürkan K. (21), Yunus Y. (25) ile bölgede kayısı bahçesi bulunan Levent C. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olduğu öğrenilen Yunus Y.'nin üzerinde bulunan silahla havaya iki el ateş ettiği, balta ve sopaların kullanıldığı kavgada Nurettin A., Fuat A., Gürkan K., Yunus Y. ile Levent C. yaralandı.
Kafasına aldığı balta darbesi sonucu ağır yaralanan Yunus Y. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken diğer yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil Servisine kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. 

Hasan Eryılmaz

Etiketler: balta, kavga, Malatya, pala


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!