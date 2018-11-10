Malatya'da bıçaklı kavgada kan aktı: 1 yaralı, 3 gözaltı

Edinilen bilgilere göre,Yenihamam Mahallesi Yeni Cami sokakta henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü alkollü oldukları belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda bir kişi aldığı bıçak darbesi soncunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Edinilen bilgilere göre,Yenihamam Mahallesi Yeni Cami sokakta henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü alkollü oldukları belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda bir kişi aldığı bıçak darbesi soncunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Edinilen bilgilere göre,Yenihamam Mahallesi Yeni Cami sokakta henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü alkollü oldukları belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda bir kişi aldığı bıçak darbesi soncunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.