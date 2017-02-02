Bazı başarı hikâyeleri çabuk ünlenir… Ama bazıları da vardır ki, kapalı akan sular gibi yalnızca kendi mecrasıyla sınırlı olarak mevcudiyeti bilinir ve sıradan bir durum gibi algılanır. Oysa işin hakikati çok daha farklıdır… Şayet yeterince farkında olursak ve bilinçli bir şekilde sahiplenebilirsek, kendi başarı hikâyelerimizin, küresel ölçekte daha çok bilinmesini ve ona göre de ülkemize katma değer getirmesini sağlayabiliriz. Bu anlamda, TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ (TÖTM) hiç tartışmasız, bir dünya markasıdır! Peki, bunun ne kadar farkındayız acaba? Rahmetli Turgut Özal’ın, o büyük vizyonu ile hayata geçirilen bu eşsiz sağlık merkezinin değerini ne ölçüde biliyor ve takdir ediyoruz? Düşünebiliyor musunuz, karaciğer naklinde dünya ikincisi ve kemik iliği naklinde dünyanın ilk üç – dört ülkesi arasına girmemizi temin eden bu muhteşem tıp merkezi, orta büyüklükteki bir Anadolu şehrinde, mütevazı bir kimlik içinde, küresel başarılarını âdeta bir utangaçlık içinde kendine saklıyor!.. Böyle bir küresel marka, başka ülkelerin elinde olsa, neler yaparlar neler…

Geçtiğimiz pazartesi günü, Malatya’da İnönü Üniversitesini, üç yıl aradan sonra yeniden ziyaret etme fırsatı buldum. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Fakülte Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve Kan ve Kemik iliği Nakli Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt’tan, TÖTM hakkında aldığım bilgiler, beni tarifsiz bir sevince gark etti. Ülkemizin çeşitli sıkıntılarla boğuştuğu bu dönemde, dünya çapında göğsümüzü kabartacak ve gelecekte bize, bilimsel ve ekonomik açıdan çok daha büyük avantajlar sağlayacak bu başarı hikâyesini, derin bir mutluluk içinde dinledim… Evet, Malatya İnönü Üniversitesi, 3 Nisan 1975 yılında Türkiye’nin 14. devlet üniversitesi olarak kurulmuş… Başlangıçta yalnızca Temel Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesiyle yola çıkmış. Bugün 14 tane fakülte, 5 tane enstitü, 4 yüksek okul ve 11 tane de meslek yüksek okulu ve 43 bin öğrencisi ile Türk eğitim hayatına hizmet ediyor. Benzer istatistikleri başka üniversiteler için de dile getirebiliriz. Lakin bu üniversitemizin çok büyük bir farkı var. 1990 yılında, Devlet Hastanesinin barakalarında; geçici olarak hizmet vermeye başlayan TÖTM, 1996 yılından beri başarı üstüne başarı sergiliyor ve küresel ölçekte ilklere imza atıyor.

Merhum Turgut Özal’ın kalp ameliyatı olduğu, Teksas’taki Methodist Hastanesinin ikizi modelinde, 1991 yılında inşaatına başlanan Merkez, 1996 yılında tamamlandı. İnönü Üniversitesinin 7 bin dönümlük arazi üzerine kurulu kampüsünün içinde yere alan TÖTM, bugün itibarıyla 154 bin 500 m2 kapalı alana sahip, toplam 1.343 yatak kapasitesi ile devasa bir sağlık merkezi. Toplam 286 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük yoğun bakım ünitesine sahip hastane… Ancak bu hastaneyi benzerlerinden çok farklı kılan başka büyük başarı hikâyeleri de var. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, TÖTM, dünya karaciğer naklinde ABD’den sonra ikinci sırada, kemik iliği naklinde de ilk dört ülke içinde ve hızla birinci sıraya tırmanıyor. Bunun yanında tek bir organ nakli (Karaciğer) için enstitü kuran, dünyadaki ilk ve tek bilim merkezi… 2016 yılında toplam 229 karaciğer nakli ve yüze yakın kemik iliği nakli yapmış. İnce bağırsak ve pankreas nakli alanında da kısa zamanda küresel ölçekte adından bahsettirecek çalışmalar yürütüyor… TÖTM’nin küresel ölçekteki bu başarılarını şüphesiz bir yazıya sığdıramayız. Bunu yalnızca bir işaret olarak alınız.

Ama şu hususu, başta Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı ve Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olmak üzere, devlet ve hükûmet yetkililerimize duyurmak istiyorum. Bu küresel markamızın daha çok parlaması için lütfen gerekli hassasiyeti gösterelim. TÖTM, hâlen 240 tane sağlık personeli kadrosunu bekliyor… Hemşire yetersizliğinden, toplam 112 yatak kapasiteli (Ki, bu orta halli bir hastane demektir…) organ nakli üniteleri, şu anda işletilemiyor. Bu kapasitenin atıl kalması gerçekten büyük kayıptır! 217 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük onkoloji hastanesini inşa etmekte olan TÖTM’nin ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya hizmet üretmesi için yardımcı olalım. Sayın Mehmet Müezzinoğlu’na, kadro meselesini buradan saygıyla duyurmak isterim!

Türkiye Gazetesi- İsmail Kapan