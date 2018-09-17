Malatya'da boş arazideki tahtalar yandı

Olay, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaata ait tahtaların bulunduğu boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlere doğru ilerleyen yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışma ile yangın kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

