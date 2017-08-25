Malatya'da dijital çağ uyarısı

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şubesi’ni ziyaret eden İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Önal, fakülte hakkında bilgi aktardı. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Gazetecilik bölümlerinde eğitimin devam ettiğini söyleyen Prof.Dr. Mehmet Önal, “Fakültemizde öğrencilerimizi teorik olarak eğitirken, pratik olarak da piyasanın ihtiyacı şeklinde öğrencilerimizi de yetiştirmeye çalışıyoruz. Ders verirken, öğrencilere İnönü İletişim uygulama gazetesi ve İnühaber birimi ile kendilerinin pratik olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Gerisi öğrencinin kendi kabiliyetine ve kendisini donanımlı yapmasına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

“Dijital çağdayız, dijitali kullanacağız. Buna sırtımızı dönemeyiz, ancak dijitali kullanırken de buharlaştırmayacağız, haberleşme alanında çağın yeniliklerini kullanmalıyız” diyen Dekan Önal, “İletişim Fakültesi öğrencileri ile Malatya’da duayen gazetecileri ayda bir de olsa buluşturup, meslekte duayen kişilerin tecrübelerini yeni nesile aktarmalarını talep edeceğiz” dedi.

BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı ise, “Paydaş kuruluşlarımız arasında yer alan İletişim Fakültesi’nin sayın dekanı ve yöneticilerin ziyareti bizleri memnun etti. Çünkü, fakülte olarak basın mesleğine mektepli eleman yetiştiriyorlar. Biz ise Basın İlan Kurumu olarak basılı yayın organlarında resmi ilanda aracılık edip, gazetelere eşit ilan dağıtılması, gazetecilere yardım ve gazete derneklerine de yılda bir kez olsa da yardım eden kurumuz” ifadelerini kullandı.

Abacı, 41 il’de şubelerinin bulunduğunu ifade edip, diğer 40 il’de ise Valiliklerin gazetelere resmi ilanda aracılık yaptığını hatırlatarak, artık internet ve dijital çağ’da yaşanıldığını, kurumlarının da çağa ayak uydurup, ilanların internet ortamında alıp, internet ortamında basılı organlara ulaştırıldığını aktardı.

Nihat Abacı, günümüz teknolojisinde artık haberlerin gazetelerde takip edilmediğini, internet ve cep telefonlarından haberlerin okunduğunu vurgulayarak, “Yerel gazete satışları düşünce, kurumun Malatya Şubesi olarak, Kahveciler ve Berberler Odaları işbirliği ile gazete satışlarının arttırılması için ‘Yerel gazete al altın kazan kampanyası’ yaptık. Kampanya gazete satışlarının artmasında biraz etkili oldu. Ancak, gazetelerin daha fazla satması için de özel haberlere ağırlık vermeleri ve o il’in sorunlarını sürekli dile getirmeleri gerekiyor. Çünkü vatandaş o gazetede kendinden bir şey bulursa para verip gazete alıyor” şeklinde konuştu.

“ İletişim fakültelerine birkaç yıl öğrenci alınmamalı veya azaltılmalı”

Türkiye’de İletişim Fakültesi sayısının 66 civarında olduğunu bildiğini, yılda binlerce mezun verildiğini söyleyen Abacı, “Mezun olan binlerce öğrenci bugün işsizlikle karşı karşıya. Bu nedenle, birkaç yıl İletişim Fakültelerine öğrenci alınmazsa veya az öğrenci alınsa iyi olacak.” dedi. Üniversitelerin iş bulma kurumu olmadığını ancak yıllarca emek veren ve mesleğini seçen kişinin de mezun olunca istihdam beklediğine dikkat çeken Abacı, “Bu nedenle üniversitelerde piyasanın ihtiyacı olan bölümlere ağırlık verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Önal’ın yanı sıra, Dekan YardımcılarıYrd.Doç.Dr.Hasan Topbaş ve Yrd.Doç.Dr.Fatma Nisan ile Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mevlüt Akyol da yer aldı.

Bu arada, ziyaretin anısına Abacı Önal’a, kurumun çıkardığı, “Basın İlanlı Asr-ı Hayat” kitabını hediye etti.

Erdal Akbuğa