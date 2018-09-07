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Malatya’da dolu yağışı

Malatya’da dolu yağışı
Malatya’da dolu yağışı

Malatya’da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışının şiddeti nedeniyle park halindeki araçların alarmları çalıştı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini arttıran yağışa hazırlıksız yakalanan Malatyalılar korunaklı yerlerde beklerken, araçtaki sürücüler ise yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Dolunun şiddeti nedeniyle park halindeki bir çok aracın alarm sistemi devreye girerken, bazı sokak ve caddelerde ise su birikintileri oluştu. Bir çok vatandaşın sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktardığı dolu yağışı sonrası ise ortaya biriken doluların görüntüsü kaldı.

Bahadır Aytekin
 

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