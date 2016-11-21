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Malatya’da F-35’lere üs kurulacak

2018 yılında TSK’nın envanterine girecek olan F-35 savaş uçakları için Malatya’da üs kurulacak.

Malatyada F-35lere üs kurulacak

21 Kasım 2016 08:04

ABD, Avustralya, Danimarka, İngiltere, Hollanda, İtalya, Kanada, Norveç’in de aralarında bulunduğu 9 ülkenin konsorsiyumu içinde yer alan Türkiye, ilk F35’ini 2018 yılında alacak. ABD dışında ilk teslimat Hollanda’ya yapılırken ikinci teslimatı da Norveç alacak. Norveç’in ardından ise Türkiye uçaklarını envantere sokacak. F-35’ler ilk olarak 2018 yılında TSK tarafından kullanılmaya başlayacak. Söz konusu tarihte siparişlerin ilk ikisi Türkiye’ye teslim edilecek. Bugüne kadar 6 uçak sipariş veren Türkiye toplamda 24 F-35 alacak. İlk teslimatın ardından üç yıl boyunca her yıl 8’er adet F-35 envantere girecek. Uçakları kullanacak pilotların eğitimi ilk aşamada ABD’de yapılacak. Tedarik edilecek olan iki uçak ilk aşamada ABD’de konuşlandırılacak. Buradaki eğitimlerin ardından ise 2019 yılında Malatya’da kurulum çalışmaları devam eden üsse getirilecek.

Buket Güven - Türkiye gazetesi 

Etiketler: ABD, F-35, Malatya


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