Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ Karayolu Kale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Yılmaz yönetimindeki 12 DA 044 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen sürücü ismi öğrenilemeyen 62 AD 453 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonun altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybederken olay yerine Malatya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Sürücünün cenazesi sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.