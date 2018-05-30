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Malatya’da feci kaza: 1 ölü

Malatya'da ağaca çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Araç içinde sıkışan sürücüyü ise itfaiye ekipleri çıkardı.

Malatyada feci kaza: 1 ölü

30 Mayıs 2018 03:59

Kaza İnönü Caddesi Öğretmenevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kent merkezi istikametinden ilerleyen Kadir Tepehan (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, polis çevre güvenliği alarak itfaiyeden yardım istedi.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücünün cansız bedenini yaptığı çalışma ile çıkardı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken hurdaya dönen araç çekici ile bölgeden götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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