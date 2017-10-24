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Malatya'da feci kaza: 2 ölü

Malatya'nın Darende ilçesinde karayollarında çalışan işçilerin bulunduğu kamyonet devrildi. Kazada 2 işçi hayatını kaybederken 2 işçi ise yaralandı.

Malatyada feci kaza: 2 ölü

24 Ekim 2017 11:31

Kaza, Darende ilçesinin Karşıyaka Mahallesi çıkışında sabah erken saatlerde meydana geldi. Karayollarında çalışan işçileri taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur kanalına düşerek menfeze çarparak durabildi.

Kazanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edilirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği tarafından yapılan ilk müdahalesi ile araç içerisinden sıkışan yaralılar çıkarıldı.
Kazada işçiler Ensari Sefer (36) ile Hüsamettin Ovit (27) olay yerinde hayatını kaybederken diğer araçta bulunan Veysi Öktelik ve kimliği belirlenemeyen karayolları işçisi ağır yaralandı.
Kaza sonrası yaralananlar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından hurdaya dönen araç çekici ile bölgeden kaldırılırken Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İsmet Hüseyin Uğur

 

Etiketler: Malatya

 

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