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Malatya’da FETÖ soruşturması: 1 tutuklama

Malatya merkezli gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Malatyada FETÖ soruşturması: 1 tutuklama

10 Kasım 2016 20:14

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Malatya merkezli İstanbul, Muş, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bingöl, Adıyaman ve Adana'daki operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İnönü Üniversitesi’nden akademisyen doktor ve yöneticilerin de bulunduğu 28 kişiden 1’i sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Geri kalanlar mahkeme tarafından serbest bırakılırken, tutuklanan 1 kişi Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

Etiketler: 1 tutuklama, fetö soruşturması, Malatya


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