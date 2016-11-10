Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Malatya merkezli İstanbul, Muş, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bingöl, Adıyaman ve Adana'daki operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İnönü Üniversitesi’nden akademisyen doktor ve yöneticilerin de bulunduğu 28 kişiden 1’i sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Geri kalanlar mahkeme tarafından serbest bırakılırken, tutuklanan 1 kişi Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.