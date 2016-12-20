Malatya Valiliği OHAL Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya Adliyesinde görevli 1 cumhuriyet savcısının gözaltına alındığı belirtildi.
Malatya Valiliği OHAL Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya Adliyesinde görevli 1 cumhuriyet savcısının gözaltına alındığı belirtildi.
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