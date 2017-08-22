Malatya'da FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama

14 Ağustos’ta Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi gözaltına alınmıştı. 4 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken diğer 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi adli kontrol ile 4 kişi ise etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakıldı. Mahkeme geri kalan 7 kişi hakkında ise tutuklama kararı verdi. Tutuklanan 7 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.