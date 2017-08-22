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Malatya'da FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Malatyada FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama

22 Ağustos 2017 20:52

14 Ağustos’ta Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi gözaltına alınmıştı. 4 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken diğer 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi adli kontrol ile 4 kişi ise etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakıldı. Mahkeme geri kalan 7 kişi hakkında ise tutuklama kararı verdi. Tutuklanan 7 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 

Etiketler: fetö, Malatya


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