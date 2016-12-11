Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yapılan FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda aralarında örgütün özel yurt, dershane ve okul yöneticileri ile öğretmenlerinin bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 21 kişiden 20'sinin tutuklandığı kaydedilen açıklamada, "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler ile ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Sayın Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini temsil eden TBMM’yi ve diğer kurumlarımızı, demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde daha önce gözaltına alınan ve aralarında özel yurt, dershane ve okul yöneticileri ile öğretmenlerinin de bulunduğu 20 kişi tutuklanmış, 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır" denildi.