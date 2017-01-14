Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde, 15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini temsil eden TBMM’yi ve diğer kurumlarımızı, demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY’ye yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde, Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı irtibatlı oldukları gibi gerekçelerle daha önce gözaltına alınan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 12 öğretmenden 3 öğretmen tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrol şart ile serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.