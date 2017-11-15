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Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Malatyada FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

15 Kasım 2017 14:45

Malatya’da yürütülen Fetullahçı terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce kamu görevinden ihraç edilen memurların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile şüphelilerden 9’u yakalanırken evinde bulunamayan 1 şüphelinin ise askerde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda FETÖ’ye ait örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtilirken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler: Malatya

 

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