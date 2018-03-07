Diğer
Kategoriler

Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Malatyada FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

07 Mart 2018 12:36

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 ayrı noktada arama yapıldı. Yapılan operasyonda evlerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken haklarında yakalama kararı bulunan R.I., S.P., C.T., A.Ş., A.G., Z.P., H.H.S., M.E. ve G.Ü. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Operasyonda evlerinde bulunamayan 2 şüphelinin ise yakalaması için çalışmalar devam ediyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç