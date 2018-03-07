Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 ayrı noktada arama yapıldı. Yapılan operasyonda evlerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken haklarında yakalama kararı bulunan R.I., S.P., C.T., A.Ş., A.G., Z.P., H.H.S., M.E. ve G.Ü. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonda evlerinde bulunamayan 2 şüphelinin ise yakalaması için çalışmalar devam ediyor.