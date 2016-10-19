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Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması: 19 gözaltı

Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan açıklamada, aralarında askerlerin de bulunduğu 19 kişinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.


19 Ekim 2016 16:53

Valilik açıklamasında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli 1 Binbaşı, 3 Astsubay, İl Müftülüğü’nde görevli 11 personel, 1 ceza ve infaz memuru ile 3 adli personelin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinde görevli 2 doktor ile Türk Telekom İl Müdürlüğü’nde görevli 1 memurun da tutuklandığı belirtilirdi. Kamu Hastaneleri Birliği’nden 3 doktor, 6 hemşire, 1 biyolog, Türkiye İstatistik Kurumundan 6 memur ve SGK’dan ise 1 memur olmak üzere toplam 17 kamu görevlisinin ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bilgisi verildi. Açıklamada ayrıca Malatya Valiliğinde görevli 3 personelin ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığı ifade edildi.

Etiketler: FETÖ/PDY soruşturması, Malatya Valiliği


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