15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’ye yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında Malatya’da örgütün finansal ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 işadamı gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 10 günden beri sorgulamarı süren ve aralarında TUSKON üyelerininde bulunduğu 13 işadamı dün sabah adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren mahkeme sürecinde nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 kişi adli kontrol kararı ile serbest kalırken 6 kişi ise tutuklanarak Malatya E tipi Cezaevine gönderildi.