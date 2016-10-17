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Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 memurdan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatyada FETÖ/PDY soruşturması

17 Ekim 2016 16:30

Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan yazılı açıklama ile Malatya’daki FETÖ/PDY soruşturmasında gelinen son nokta kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kamu ve kurumlarında görev yapan 20 memurun gözaltına alındığı ve sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Mahkeme çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan 5 memurun tutuklanmasına, 14 memur hakkında ise Adli Kontrol Şartı uygulanmasına verdi. 1 memur ise savcılık sorgusunda serbest bırakıldı. Valilik açıklamasında son olarak soruşturma kapsamında Malatya’da 5 iş adamın gözaltına alındığı bilgisi verilirken, 4 ile 17 Ekim tarihleri arasında kamuda açığa alınan memur sayısı da paylaşıldı. Soruşturma kapsamında Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 29, İl Nüfus Müdürlüğünde 1 müdür, 1 memur ve 1 teknisyen olmak üzere 3 personelin açığa alındığı belirtildi. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 1 personelin ise sözleşmesinin fesih edildiği ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 hakim ve 1 savcının ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Böylelikle 15 Temmuz’dan bu yana Malatya’da açığa alınan kamu görevlilerinin sayısı bin 518’e ulaştı. 307’isi kamu görevlisi, 54’ü sivil olmak üzere toplam 366 kişinin ise tutukluluk hallerinin devam ettiği belirtilirken, şu ana kadar 216 kişinin de Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. Kanun Hükmünde Kararname ile Malatya’da toplam 674 kişinin kamu görevinden ihraç edildiği belirtilirken halen 28 kişinin ise Malatya Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü dile getirildi. Soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda ise 31 kamu görevlisinin görevlerine iade edildiği ve 6 kişinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, Malatya, Malatya Valiliği


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