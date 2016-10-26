Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan açıklamada, 15 Temmuz’dan sonra başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan 15 kişi, TSK’dan 1 binbaşı ve 1 astsubay, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden 4 kişi, Etüt merkezinde görevli 1 öğretmen ve 1 acil tıp teknisyeni olmak üzere toplam 23 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan 23 kişi sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.