Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantılı okul ve eğitim kurumlarında yönetici ve idarecilerin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde Malatya Adliyesine sevk edildi.

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa

MALATYA