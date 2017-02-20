15 Temmuz darbe girişimi sonrası Malatya’da başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında, aralarında resmi kurum ve kuruluş müdürlerinin de bulunduğu 28 kişi tutuklanmıştı. 28’i tutuklu toplam 54 sanıklı müdürler iddianamesinin kabul edilmesi ile başlayan yargılama sürecinde mahkeme 6 aydır tutuklu bulunan 14 sanık hakkında tutuksuz yargılama kararı verdi.

Aralarında, Malatya eski Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski İl Müdürü Ali Selvi, PTT Malatya eski Başmüdürü Fahri Ocak, Milli Emlak Malatya eski İl Müdürü Durdu Özdemircan, TUİK eski Bölge Müdürü Avni Dizman, Darende eski Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Doğan ve Yurt-Kur eski Bölge Müdürü Şahin Kayaduman’ın da bulunduğu 14 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Malatya Cumhuriyet Savcısı Aziz Yaşar Yetkinoğlu tarafından hazırlanan toplam 54 sanıklı iddianamede şüpheliler hakkında 5 ile 10’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Barış Türel

