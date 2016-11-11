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Malatya'da FETÖ/PDY soruşturmasında 4 kişi açığa alındı

Malatya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4 kişi açığa alındı.


11 Kasım 2016 16:51

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunda görevli 1 denetmen bakanlık tarafından, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nda (YİKOB) görevli 1 şef, 1 mühendis ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 1 araştırmacı Valilik tarafından açığa alındı.

Ayrıca 34 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 1'i tutuklanırken, 24 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişinin ise mahkeme kararı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan 20 kişinin sorgulamalarının sürdüğü belirtildi. 


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