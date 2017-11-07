Malatya'da iki ayrı kavga: 6 yaralı

İlk olay, akşam saatlerinde Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çay ocağında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre M.İ., yanında bulunan pompalı tüfekle M.I.'yı ateş ederek yaraladı. Olayda çay ocağındaki müşterilerden V.A. da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar ile yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çay ocağı önünde polis ekipleri delil araması yaparken, 2 kişiyi yaralayarak kaçan M.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İkinci olay ise, Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Bostanbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada İbrahim D., Burak D., Ahmet Ş. ve Gökhan Ş. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Hasan Eryılmaz

