Malatya'da iş yerine silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, olay Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi Pınarönü Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir işyerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu çevrede bulunan bazı araçlar ile işyerinin kapısına saçma isabet etti. Saldırı sırasında kimse yaralanmazken kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 3 adet boş kovan bulunurken bir aracın camına da saçma isabet ettiği görüldü.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Hasan Eryılmaz