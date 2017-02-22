Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Malatya-Gölbaşı Karayolu Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Müslüm Ü. yönetimindeki 44 NB 407 plakalı işçi servisi ile Ahmet Temel(34) yönetimindeki 44 AT 370 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Ahmet Temel ile babası Aliseydi Temel (62) sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet ve Aliseydi Temel Malatya Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTA YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi ve Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, acı haberi duyan ölenlerin yakınları ise hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cahit Özçelik



